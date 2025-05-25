Erbakan: Ekonomi alanında da bir an evvel açılım yapmanız gerekiyor

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Evet, ‘Terörsüz Türkiye’ adı altında birtakım adımlar atıyor, birtakım açılımlar yapıyorsunuz ama ekonomi alanında da bir an evvel açılım yapmanız gerekiyor” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Balkanı Fatih Erbakan Mardin’de partisinin 3’üncü Olağan İl Kongresi için kente geldi. Kentteki bir alışveriş merkezinin düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye Fatih Erbakan’ın yanı sıra, Başkan Vekili Doğan Aydal, İl Başkanı Mahmut Özer, ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan başkanlığı seçildikten sonra gündem maddelerine geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut İl Başkanı Mahmut Özer, güven tazeledi.

‘EKONOMİ ALANINDA DA BİR AN EVVEL AÇILIM YAPMANIZ GEREKİYOR’

Burada konuşan Fatih Erbakan, yeniden iş başına gelerek milleti maddi ve manevi sıkıntılarından kurtaracaklarını söyledi. Erbakan, “Evet, ‘Terörsüz Türkiye’ adı altında birtakım adımlar atıyor, birtakım açılımlar yapıyorsunuz ama ekonomi alanında da bir an evvel açılım yapmanız gerekiyor. Ekonomideki enflasyon terörüne, geçim derdine karşı da mutlaka adımlar atmanız gerekiyor. Yaş çay alım ücretlerini en azından 1 dolar seviyesi olan 38 liraya çıkartın. Çiftçiye mazot ve elektrik desteğinde bulunun. Taban fiyatlarını merhum Erbakan Hocamızın 54. Hükümette yaptığı gibi en yüksek seviden açıklayın. Ucuz simit ve çay sıralarında sürünen emeklimize talep ettiği seyyanen zammı yapın. Açlık sınırının altındaki maaşlarla hayatta kalma mücadelesi veren asgari ücretlilerimize temmuz ayında mutlaka ara zam yapın. Çiftçimize, köylümüze destek olun. Küçük esnafa destek olun. İşsizlikten kırılan geçlerimize istihdam imkanı oluşturun. Paylaşımda adaleti sağlayın. Önce imtiyazlar anlayışı yerine önce millet anlayışına geçin. Paylaşımda, yönetimde ve yargıda adaleti sağlayın. Milli kaynak paketleriyle kaynak üretip bu kaynağı millete aktarın. Faize giden, imtiyazlı holdinglere giden, kamudaki israfa giden trilyonlarca lirayı kurtarıp millete aktarın. Dar gelirlinin alım gücünü refah seviyesine artırın. Buradan Mardin’den iktidara sesleniyoruz; eğer bunları yapmazsanız biz geleceğiz ve milli görüş anlayışıyla bunları biz uygulayacağız” dedi.