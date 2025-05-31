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        Kayınpederinin öldürdüğü damat defnedildi

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde çıkan kavgada kayınpederi tarafından öldürülen Oğur Sarıbatur (41), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 13:27 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:27
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        Kayınpederinin öldürdüğü damat defnedildi
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        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde çıkan kavgada kayınpederi tarafından öldürülen Oğur Sarıbatur (41), toprağa verildi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Oğur Sarıbatur (41) tabancayla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sarıbatur, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Sarıbatur'un cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KAYINPEDER GÖZALTINDA

        Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada; Sarıbatur'un vuran şüphelinin kayınpederi O.S. olduğu tespit edildi. Gözatına alınan O.S.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Gece saatlerinde otopsi işlemleri tamamlanan Oğur Sarubatur'un cenazesi ailesine teslim edildi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Sarıbatur'un cenazesi, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Alemdar Mahallesi'ndeki köy mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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