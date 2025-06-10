Buğday tarlasında, yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir çiftçi, buğday ekili tarlasında, yangın çıkaran elektronik düzenek buldu.
MARDİN’in Nusaybin ilçesinde bir çiftçi, buğday ekili tarlasında, yangın çıkaran elektronik düzenek buldu.
Nusaybin ilçesi kırsal Durakbaşı Mahallesi’nde bir çiftçi, buğday ekili olan biçilmeye hazır tarlasında elektronik düzenek buldu. Çiftçinin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, düzeneğin yangın çıkarmak için hazırlandığı belirlendi. Düzeneğe el konulurken, çiftçinin şikayeti üzerine düzeneği bırakan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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