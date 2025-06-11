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        1 kişinin öldüğü akraba ailelerin silahlı 'arazi' kavgası kamerada

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde akraba aileleri arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı arazi kavgasının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:05
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        1 kişinin öldüğü akraba ailelerin silahlı 'arazi' kavgası kamerada
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde akraba aileleri arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı arazi kavgasının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 8 Haziran'da, Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet Boz öldü, 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Boz’un cenazesi ise otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

        Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı, yumruklu tekmeli kavgada yaralanan 10 kişiden 6’sı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Adem Boz, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken; Abdullah Boz, Rıdvan Boz ile Felek Boz’un tedavilerinin Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.

        Olayın ardından jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği, olay yerine gelen jandarma ekiplerinin aileleri ayırmak için havaya ateş ettiği görüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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