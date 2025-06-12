Trafo merkezinde yangın çıktı, 115 kırsal mahalle elektriksiz kaldı

Mardin-Kızıltepe kara yolundaki Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı karşısında bulunan ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) ait Trafo Merkezi’nde, öğleden sonra yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Trafo merkezinin yer altı kablolarında hasar oluştu. Hasar nedeniyle Kızıltepe ilçesine bağlı 90 kırsal mahalle ile 25 mezranın enerjisi kesildi. Acil müdahale ekipleri, zarar gören trafo merkezinin onarımına başladı. İlk incelemelerde yangının aşırı yüklemeye bağlı ısınma sonucu çıktığı belirletildi.

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