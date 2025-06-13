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        Mardin'de 2 grup arasında silah, sopa ve taşlı kavga kamerada; 4 yaralı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 grup arasında çıkan silah, sopa ve taşlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 18:34 Güncelleme: 13.06.2025 - 18:34
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        Mardin'de 2 grup arasında silah, sopa ve taşlı kavga kamerada; 4 yaralı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 grup arasında çıkan silah, sopa ve taşlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mardin karayolundaki 7’nci Noter önünde meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla büyüyerek silah, sopa ve taşlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bazı şüpheliler ise ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

        Öte yandan cep telefonu kamarasıyla da kaydedilen olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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