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        Mardin'de orman yangını (4)

        YANGIN,2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDISavur ilçesine bağlı kırsal Evkuran Mahallesi kırsalında çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 23:08 Güncelleme: 13.06.2025 - 23:10
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        Mardin'de orman yangını (4)
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        YANGIN,2 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

        Savur ilçesine bağlı kırsal Evkuran Mahallesi kırsalında çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

        2 İLÇEDE DAHA YANGIN

        Öte yandan, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Demirtepe Mahallesi’ndeki bir sera ile Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yarımca Mahallesi’nde bir buğday tarlasında, yangın çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında sera ile 15 dönüm arazi zarar gördü. Her iki yangının da çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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