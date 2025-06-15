Kayıp Elif, DHA'nın haberi sonrası bulundu; kız arkadaşı ve ailesi telefonunu kırıp, evinde alıkoymuş

MARDİN’de, 4 Haziran’da çıktığı evine geri dönemeyen Elif B. (17) DHA’nın haberinin ardından bulundu. Kız arkadaşı polisi arayarak, Elif’in yanlarında olduğunu söyledi. Polis ekipleri tarafından bulunduğu evden alınan Elif, kız arkadaşı ve ailesinin kendisini zorla alıkoyduğunu ileri sürdü. Elif B.’nin annesi Mehtap ve babası Yusuf B. aileden şikayetçi oldu.

Artuklu ilçesinde lokanta işleten Mehtap ve Yusuf B. çiftinin üniversite sınavına hazırlanan kızları Elif, 4 Haziran'da işten ayrıldığı kafeye eşyalarını götürüp teslim edeceğini söyleyerek, evden ayrıldı. Elif’e ulaşamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Ekiplerin arama çalışması sürerken, DHA’nın haberi sonrası kız arkadaşı D. (18), polise ihbarda bulunarak, Elif’in evlerinde olduğunu söyledi. Polis ekipleri tarafından bulunduğu evden alınan Elif B., işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Elif’in zorla alıkonulduğunu ifade etmesinin ardından annesi Mehtap ve babası Yusuf B., aile hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

‘AİLEMDEN UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİLER’

Kız arkadaşı D. ve ailesinin kendisini zorla alıkoyduğunu ve kendi ailesinde uzaklaştırmak istediğini ileri süren Elif B., “4 Haziran’da evden çıktım, kız arkadaşım D.’nin yanına gittim. Bir süre onlarda değil, yan apartmanda kaldım. D.’nin arkadaşının eviydi. Sonra D.’nin evine geçtik. Telefonumu aldılar, kırdılar, hiçbir yere ulaşamıyordum. En son beni aileme verdiler. Yorgunum, halsizim, kaldığım süre boyunca yemek veya uyku yoktu. Hep ayaktaydım. Ailemi çok özledim. Bana, ailemden şiddet gördüğümü, orada kalmak istemediğimi, 8 kez intihara kalkıştığımı söylememi istediler. Kesinlikle öyle bir şey yok. Hiçbir zaman intihara kalkışmadım, kendime zarar vermedim. Ben o gün biraz sinirliydim, yanlarına gittikten sonra ne dedilerse yapıyordum. Farkında değildim, kendimde değildim. Ne deseler harfiyen yapıyordum. Eğer bulunmasaydım, bir bağ evine yerleştireceklerdi. ‘Orada etraf boş, polis bile bulamaz’ diyorlardı. 17 yaşında olduğumu ve 1 ay sonra 18’ime gireceğimi biliyorlardı. ‘18 yaşına girinceye kadar sana yardımcı olacağız’ deyip, ‘Seni kimsenin bulamayacağı bir yere götüreceğiz’ diyorlardı. Onlardan şikayetçiyim. Bunu neden yaptılar bilmiyorum. Ailemden uzaklaştırmak istediler” dedi.