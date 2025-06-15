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        Bakan Işıkhan: TÜİK'in oranı, son 20 yılın en düşük işşizlik oranı (3)

        BAKANIŞIKHAN KİRAZ FESTİVALİ'NE KATILDIÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından Yeşilli Gençlik Merkezi'nde bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 22:58 Güncelleme: 15.06.2025 - 22:58
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        Bakan Işıkhan: TÜİK'in oranı, son 20 yılın en düşük işşizlik oranı (3)
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        BAKANIŞIKHAN KİRAZ FESTİVALİ’NE KATILDI

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından Yeşilli Gençlik Merkezi'nde bu yıl 17'ncisi düzenlenen ‘Yeşilli Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'ne katıldı. Programa, Bakan Işıkhan’ın yanı sıra Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir de katıldı.

        Bakan Işıkhan, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere hazırlanan yöresel ürünlerin satışının yapıldığı stantları gezdi. Işıkhan, programda yaptığı konuşmada, Yeşilli ilçesinin medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma noktası olduğunu söyledi. Festivalde kültürel zenginliğin bütün dünyaya, gelecek kuşaklara ince bir işçilikle, alın teri ve göz nuruyla aktarıldığını ifade eden Işıkhan, el sanatlarından yöresel tatlara, konserlerden yarışmalara kadar pek çok güzelliğinin tanıtıldığını belirtti. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Işıkhan, "Hamdolsun, ilçemiz yerelde belediyemiz ise genelde devlet yatırımlarımızla her geçen gün daha da büyüyor ve gelişiyor. Bu anlamda hem Yeşilli'nin hem de Mardin’in, sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel kalkınmayı da gerekli kılan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun önemli bir parçası olacağına inanıyorum. Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet ve millet el ele verip, hedeflerin gerçekleşmesi, şehrimizin kalkınması ve ilerlemesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Mardin'i, bünyesinde barındırdığı tüm unsurlarıyla birlikte, hak ettiği noktaya inşallah sizlerle birlikte taşıyacağız” dedi.

        Salih KESKİN/MARDİN,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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