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        Yanan otomobili, evinin penceresinden kovayla su dökerek söndürmeye çalıştı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde park halindeyken motor kısmından alev alıp yanan otomobile, yakındaki binanın 1'inci katındaki kişi, evinin penceresinden kovayla su döküp söndürmeye çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:47 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:50
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        Yanan otomobili, evinin penceresinden kovayla su dökerek söndürmeye çalıştı
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde park halindeyken motor kısmından alev alıp yanan otomobile, yakındaki binanın 1’inci katındaki kişi, evinin penceresinden kovayla su döküp söndürmeye çalıştı. Olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, öğleden sonra, Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir binanın yanında park halindeki 34 DK 949 plakalı otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu sırada binanın 1’inci katındaki kişi ise alevlere evinin penceresinden kovayla su dökerek müdahale etmeye çalıştı.

        O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın, çevredekilerin ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Otomobilde hasar oluşurken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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