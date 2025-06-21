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        Başından vurulmuş halde bulunan Danıştay hakimi, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde kaldığı otel odasında başından silahla vurulmuş halde bulunan Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Hamidi (42), tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 22:29 Güncelleme: 21.06.2025 - 22:29
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        Başından vurulmuş halde bulunan Danıştay hakimi, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        MARDİN’in Artuklu ilçesinde kaldığı otel odasında başından silahla vurulmuş halde bulunan Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Hamidi (42), tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

        Olay, 9 Haziran’da Artuklu ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Danıştay'da görevli Tetkik Hakim Ahmet Hamidi’nin bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu. Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, Hamidi’yi kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hamidi’nin başından vurularak ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hamidi, ardından Gaziantep'e, buradan da Ankara’ya sevk edilerek tedaviye alındı. Hamidi, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, Hamidi'nin cenazesinin memleketi Batman'da defnedileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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