Başından vurulmuş halde bulunan Danıştay hakimi, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

MARDİN’in Artuklu ilçesinde kaldığı otel odasında başından silahla vurulmuş halde bulunan Danıştay Tetkik Hakimi Ahmet Hamidi (42), tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 9 Haziran’da Artuklu ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Danıştay'da görevli Tetkik Hakim Ahmet Hamidi’nin bayram tatili için geldiği Mardin'de kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu. Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, Hamidi’yi kanlar içinde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hamidi’nin başından vurularak ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Hamidi, ardından Gaziantep'e, buradan da Ankara’ya sevk edilerek tedaviye alındı. Hamidi, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken, Hamidi'nin cenazesinin memleketi Batman'da defnedileceği öğrenildi.