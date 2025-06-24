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        Nusaybin'de silah ve sopalı kavga kamerada; 3 yaralı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silah ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 00:12 Güncelleme: 24.06.2025 - 00:15
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        Nusaybin'de silah ve sopalı kavga kamerada; 3 yaralı
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silah ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi, Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çıkan olayda çevrede park halinde bulunan bazı araçlar da zarar gördü. Polis, kavganın ardından bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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