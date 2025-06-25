Çocuğun eski kilimi konteynere attığı anlar kamerada; ödüllendirilecek

Olay, Kızıltepe ilçesindeki bir sokakta, adı öğrenilemeyen kız çocuğu, çöp konteynerinin yanına bırakılan eski kilimi fark etti. Boyunun yetişmemesine rağmen kilimi yerden kaldırıp konteynere atan çocuğun o anları, çevredeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü. Kızıltepe Belediyesi, duyarlı davranışı nedeniyle, bulunması halinde çocuğa, çevre bilincini teşvik amacıyla hediye verileceğini duyurdu.

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