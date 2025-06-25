Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı (3)

Mardin'in Artuklu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Nurettin Sezgin’in (44) cenazesi, işlemlerinin ardından kırsal Kumlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Azad Hasar’ın (23) cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hasar’ın, memleketi Van’da toprağa verileceği öğrenildi.

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