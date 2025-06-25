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        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı (3)

        ÖLENLERDENBİRİ DEFNEDİLDİ, DİĞERİ MEMLEKETİNE UĞURLANDIMardin'in Artuklu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Nurettin Sezgin'in (44) cenazesi, işlemlerinin ardından kırsal Kumlu Mahallesi'nde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 22:05 Güncelleme: 25.06.2025 - 22:10
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        Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı (3)
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        ÖLENLERDENBİRİ DEFNEDİLDİ, DİĞERİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

        Mardin'in Artuklu ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Nurettin Sezgin’in (44) cenazesi, işlemlerinin ardından kırsal Kumlu Mahallesi'nde toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Azad Hasar’ın (23) cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hasar’ın, memleketi Van’da toprağa verileceği öğrenildi.

        Salih KESKİN/MARDİN,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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