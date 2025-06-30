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        Mardin'de çıkan örtü yangını, 3 saatte söndürüldü

        MARDİN'in Mazıdağı ilçesi kırsalındaki ormanda örtü yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:09 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:15
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        Mardin'de çıkan örtü yangını, 3 saatte söndürüldü
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        MARDİN'in Mazıdağı ilçesi kırsalındaki ormanda örtü yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Mazıdağı ilçesi kırsal Meşeli ve Yalınağaç mahalleleri arasındaki ormanda, saat 11.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Dumanın yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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