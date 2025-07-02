Evini basan kardeşlerini pompalı tüfekle vurdu: 2 yaralı
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Harun A.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Harun A., evini basan kardeşleri Hasan A. (51) ve Hüseyin A.’yı (46) pompalı tüfekle yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ağabey Harun A., henüz bilinmeyen nedenle evini basmaya gelen kardeşleri Hasan A. ve Hüseyin A.’ya pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda kardeşler yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Harun A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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