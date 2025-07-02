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        Evini basan kardeşlerini pompalı tüfekle vurdu: 2 yaralı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Harun A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 22:34 Güncelleme: 02.07.2025 - 22:40
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        Evini basan kardeşlerini pompalı tüfekle vurdu: 2 yaralı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Harun A., evini basan kardeşleri Hasan A. (51) ve Hüseyin A.’yı (46) pompalı tüfekle yaraladı.

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ağabey Harun A., henüz bilinmeyen nedenle evini basmaya gelen kardeşleri Hasan A. ve Hüseyin A.’ya pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda kardeşler yaralanırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Harun A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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