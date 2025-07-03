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        Eşi ve 2 çocuğunu rehin alan şüpheli 3 saat sonra ikna edilip gözaltına alındı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Mustafa S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:37 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:40
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        Eşi ve 2 çocuğunu rehin alan şüpheli 3 saat sonra ikna edilip gözaltına alındı
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde Mustafa S. (25), eşi S.S. ve çocukları A.S. (4) ile A.S.’yi (2) rehin aldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla eylemini sonlandıran Mustafa S., gözaltına aldı.

        Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa S., yaşadıkları evde henüz bilinmeyen nedenle eşi S.S. ve çocukları A.S. ile A.S.’yi rehin aldı. Mustafa S.’nin ailesine zarar vereceğini söylemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir de olay yerine geldi. Özel harekat polislerinin de yönlendirildiği adreste Mustafa S., İlçe Emniyet Müdürü Özdemir ve psikolog eşliğinde 3 saatin sonunda ikna edildi. Teslim olan Mustafa S. gözaltına alındı. S.S. ile 2 çocuğu tedbir amacıyla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

        Mustafa S.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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