Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 7 araç, zincirleme kazaya karıştı; 3 yaralı

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:58 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de 7 araç, zincirleme kazaya karıştı; 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MARDİN’in Artuklu ilçesinde, 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerin isimleri ve plakaları henüz öğrenilmeyen 3 minibüs, 3 otomobil ile 1 hafif ticari araç, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde çarpıştı. Kazada Gurbet G. (34), Mehmet K. (38) ve Ömer Faruk G. (26) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
        Abdurrahman Tutdere için ev hapsi kararı
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        İstanbul'da denizde facia! Bu kez Burcu'yu kaybettik!
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Zehra Kınık'ın ölümüne neden olduğu Batın Barlasçeki'nin babası şikayetini geri çekti
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        Mars'ın gizemi Göller Bölgesi'nde araştırılıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Yeni aşkın ilk fotoğrafı
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Emekli işçi sigortalı çalışmalı mı?
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Türkiye hayali yarım kaldı
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Süper Lig'de Kyle Walker-Peters derbisi!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Katil ağabey tüyler ürpertti!
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Ata Demirer'i karaya çıkarttı
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile sözleşme yeniledi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Mardin'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Mardin'de doçentlik ünvanı alan 6 doktora plaket verildi
        Mardin'de doçentlik ünvanı alan 6 doktora plaket verildi
        Park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Midyat'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Midyat'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı
        Mardin'de örtü yangını, 3 saatte söndürüldü
        Mardin'de örtü yangını, 3 saatte söndürüldü
        Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı