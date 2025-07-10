Banka hesaplarını kuzenlerine kullandırdı, dolandırıcılıktan tutuklandı

MARDİN’de hesabında bloke olduğunu söyleyen kuzenleri O.B. ve S.B.’ye 10’dan fazla banka hesabı açarak kullandırdığı öne sürülen Mahmut Elitaş (19), ‘Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı. Babası Davut Elitaş, “Oğlumun dayı çocukları O.B. ve S.B., hesaplarının blokeli olduğunu söyleyerek hesap bilgilerini almışlar. Oğlum da kuzenlerine güvenerek, çeşitli bankalardan hesap açmış ve onlara vermiş. 30 ayrı dolandırıcılık suçuyla yargılanıyor. Oğlumun serbest bırakılmasını ve dolandırıcıların tutuklanmasını istiyorum” dedi.

Mahmut Elitaş 2023’te Ankara’ya dayılarının yanında mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladı. Kuzenleri O.B. ve S.B. iddiaya göre, hesaplarının blokeli olduğunu söyleyerek Elitaş’tan çeşitli bankalarda hesap açmasını istedi. Mahmut Elitaş, 10’dan fazla banka hesabı açtı ve kartları onlara teslim etti. Bir süre sonra Elitaş hakkında 30 ayrı dolandırıcılık dosyası açıldı. Hesapları dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı ve birçok kişinin bu hesaplara para gönderdiği tespit edilen Mahmut Elitaş, gözaltına alınıp, tutuklandı. Ekiplerin aramalarında, banka kartlarının bir kısmı kuzeni S.B.’nin evinde ele geçirildi.