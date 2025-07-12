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        4 yaşındaki kızının velayeti için hukuk mücadelesi başlattı

        MARDİN'in Ömerli ilçesinde Nurullah A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 13:08 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:10
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        4 yaşındaki kızının velayeti için hukuk mücadelesi başlattı
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        MARDİN’in Ömerli ilçesinde Nurullah A. (34), dini nikahla birlikte yaşadığı C.B.’nin (21), amcası A.B.’nin yıllarca sistematik şekilde cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Durumu öğrendikten sonra C.B.’den ayrılan Nurullah A., 4 yaşındaki kızının velayeti için hukuk mücadelesi başlattı.

        Ömerli ilçesinde Nurullah A., 2020 yılında C.B. ile dini nikah kıydı. Çiftin 1 kız çocuğu dünyaya geldi. Nurullah A., iddiaya göre bir süre sonra C.B.’nin, yıllarca amcası A.B.’nin sistematik şekilde cinsel istismarına uğradığını öğrendi. Bunun üzerine Nurullah A., olayı kendisinden gizlediği için C.B.’den ayrıldı. Nurullah A., durumu hem kendi ailesine hem de C.B.’nin ailesine anlatarak, A.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Nurullah A., 4 yaşındaki kızının velayeti için de hukuk mücadelesi başlattı.

        ‘ÇOCUĞUMUN HAYATININ MAHVOLMASINI İSTEMİYORUM’

        Resmi nikahları olmadığı için çocuğunu nüfusta kendi adlarına kaydettiğini, kızının da ayrıldığı C.B. ile birlikte kaldığını belirten Nurullah A., “Olayı öğrendikten sonra durumu aile büyüklerime anlattım. Eşim ve amcasının mesajları ile diğer kanıtları savcılığa vererek, suç duyurusunda bulundum. Eşimin yaşadığı mağduriyeti, kızımın da yaşamasını istemiyorum. Tek istediğim, kızımın tam velayetinin bana verilmesidir. Bunun için hukuk mücadelesi veriyorum. Bir an önce davanın görülmesini istiyorum. 4 yaşındaki kızımın velayeti şu an ortaktır, ben tam velayet istiyorum, çünkü kızımın o evde kalmasını istemiyorum. Çocuğumun hayatının mahvolmasını istemiyorum. Amcanın da cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

        ‘AMCANIN CEZALANDIRILMASINI, VELAYETİN DE BABAYA VERİLMESİNİ İSTİYORUZ’

        Nurullah A.’nın avukatı Gurbet Bilbay, olayın aile tarafından baskılanarak gizlenmeye çalışıldığını ifade ederek, “Müvekkilim bana gelip olanları anlattığında tüylerim diken diken oldu. Her şeyden önce burada bir kadın, küçük yaşlardan itibaren amcası tarafından tecavüze uğramış ve ailesi tarafından da susturulmuş. Benim müvekkilim her şey habersiz evlenmiş ve sonra durumu öğrenmiş. Amcanın cezalandırılmasını istiyoruz. Kadın, ailesi tarafından baskılanıyor ve hiçbir şekilde anlatmıyor. Ama annesine attığı mesajları biz savcılığa sunduk. Küçük çocuğun velayetinin babaya verilmesi lazım, kesinlikle çocuğun o eve gitmesini istemiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyorum; lütfen gereken yapılsın” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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