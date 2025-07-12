MARDİN’in Ömerli ilçesinde Nurullah A. (34), dini nikahla birlikte yaşadığı C.B.’nin (21), amcası A.B.’nin yıllarca sistematik şekilde cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Durumu öğrendikten sonra C.B.’den ayrılan Nurullah A., 4 yaşındaki kızının velayeti için hukuk mücadelesi başlattı.

Ömerli ilçesinde Nurullah A., 2020 yılında C.B. ile dini nikah kıydı. Çiftin 1 kız çocuğu dünyaya geldi. Nurullah A., iddiaya göre bir süre sonra C.B.’nin, yıllarca amcası A.B.’nin sistematik şekilde cinsel istismarına uğradığını öğrendi. Bunun üzerine Nurullah A., olayı kendisinden gizlediği için C.B.’den ayrıldı. Nurullah A., durumu hem kendi ailesine hem de C.B.’nin ailesine anlatarak, A.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Nurullah A., 4 yaşındaki kızının velayeti için de hukuk mücadelesi başlattı.

‘ÇOCUĞUMUN HAYATININ MAHVOLMASINI İSTEMİYORUM’

Resmi nikahları olmadığı için çocuğunu nüfusta kendi adlarına kaydettiğini, kızının da ayrıldığı C.B. ile birlikte kaldığını belirten Nurullah A., “Olayı öğrendikten sonra durumu aile büyüklerime anlattım. Eşim ve amcasının mesajları ile diğer kanıtları savcılığa vererek, suç duyurusunda bulundum. Eşimin yaşadığı mağduriyeti, kızımın da yaşamasını istemiyorum. Tek istediğim, kızımın tam velayetinin bana verilmesidir. Bunun için hukuk mücadelesi veriyorum. Bir an önce davanın görülmesini istiyorum. 4 yaşındaki kızımın velayeti şu an ortaktır, ben tam velayet istiyorum, çünkü kızımın o evde kalmasını istemiyorum. Çocuğumun hayatının mahvolmasını istemiyorum. Amcanın da cezalandırılmasını istiyorum” dedi.