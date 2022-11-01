Mardin'de üreticilere yüzde 85 hibe ile üzüm sıkma makinesi dağıtıldı

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Ömerli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında çiftçilere yüzde 85 hibe ile üzüm sıkma makinesi dağıtıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlıklı ortamda şıra çıkarılarak iş gücünden tasarruf sağlanması amacıyla Ömerli Bağları İçin Hijyenik Üzüm Sıkma Makineleri Dağıtımı Projesi hayata geçirildi.



1 milyon 105 bin liralık projeye GAP Bölge Kalkınma İdaresi yüzde 25, Büyükşehir Belediyesi yüzde 60 hibe desteği sağladı. Çiftçilerden yüzde 15 katkı payı alındı. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Kaymakam Kerem Türker, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşların katılımlarıyla düzenlenen törende, bağcılara 52 üzüm sıkma makinesi dağıtımı gerçekleştirildi.



Proje kapsamında dağıtılan üzüm sıkma makineleri ile daha sağlıklı şıradan elde edilen pekmez, pekmezli sucuk, pestil gibi ürünler çiftçiler tarafından üretilecek. Ürün kalitesiyle birlikte pazar değeri artacak ürünler çiftçilere daha fazla kazandıracak.





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