Mardin'de uygulanan "Kuzulu İşletme Kusursuz Üretimdir" projesinden verim alındı

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MARDİN (AA) - Mardin'de et ve süt üretiminin artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Kuzulu İşletme Kusursuz Üretimdir" projesinden verim elde edildiği bildirildi.



Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, projenin kent genelinde 100 işletmede 6 bin küçükbaş hayvana uygulandığı, ilk verilere göre çiftçilerin uygulamadan memnun olduğu, koyunlardan yüzde 50'nin üzerinde verim elde edildiğinin belirtildiği kaydedildi.



Mardin genelinde yıllık ortalama 3 bin daha fazla kuzu, 18 ton daha fazla süt üretiminin hedeflendiği belirtilen açıklamada, proje doğrultusunda çiftçilere kuzu büyütme eğitimleri ile gerekli vitamin desteğinin de sağlandığı aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde veteriner hekim Mehmet Salih Aktaş, koyunların mevsim dışı kuzu elde etmeleri için böyle bir proje uygulandığını belirterek, Yeşilli'de 1500 küçükbaş hayvanda uygulama yapıldığını ifade etti.



İşletme sahibi Mehmet Necat Ceylan ise projeden memnun olduklarını belirterek, "‘İşletmemde 50 koyun üzerinde uygulama yapıldı. Şu an koyunlarımdan 43'ü doğum yaptı. Yarısından fazlası ikiz 3'ü ise üçüz doğum yaptı. Projede emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.







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