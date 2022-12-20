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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, 917 kilometre yol çalışması yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yol sorununu bitirmek için başlatılan çalışma sürüyor.



Fen İşleri Daire Başkanlığı, dönem başında kentteki asfaltlama çalışmalarının kenttin dört bir yanında sürmesi ve yol sorununun kalmaması için 4 farklı ihaleye çıktı. Kent genlinde dört koldan yürütülen sıcak asfalt, sathi kaplama ve kilitli parke çalışmalarında sona gelindi.

Bu kapsamda şu ana kadar Artuklu, Dargeçit, Midyat, Nusaybin, Kızıltepe, Yeşilli, Ömerli, Savur, Mazıdağı ve Derik ilçelerinde toplam 826 kilometre birinci ve ikinci kat sathi kaplama, 91 kilometre sıcak asfalt ve 200 bin 500 metrekare kilit parke döşendi.

Kırsal mahalleler başta olmak üzere kent genelinde yol sorunu kalmaması için çalışmaları devam ediyor.



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