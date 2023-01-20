Mardin'de sivil toplum kuruluşları 5 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı

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MARDİN (AA) - Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, yabancı plakalı cipe düzenlenen ve 5 Irak uyruklunun hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı kınadı.

Mardin'de 61 dernek, vakıf, oda ve sendikadan oluşan Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya geldi.

Platform adına açıklama yapan İlim-Yayma Cemiyeti Başkanı Necmettin Başboğa, dün yaşanan elim saldırıyla sarsıldıklarını söyledi.

Irak'tan kara yoluyla Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkeye gelen 5 kişinin, Nusaybin-Kızıltepe yolu arasındaki saldırıda katledildiğini anımsatan Başboğa, şöyle devam etti:

"Vefat edenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Güvenlik güçleri tarafından katil zanlılarının hemen yakalanmış olması ve adli mercilere intikal etmesi nedeniyle yetkililere teşekkür ediyoruz. Ancak temennimiz bu tür hadiselerin hiç olmamasıdır. Vahşice katledilen bu misafirlerimiz, komşularımız ve kardeşlerimizin hüznünü ve acısını paylaşıyor, katilleri şiddetle telin ediyor ve adli sürecin kapsamlı, şeffaf ve itina ile yürütülmesini bekliyoruz. Bu vesileyle can ve mal güvenliğinin tesisini, huzur ve kardeşliğin ikamesini zedeleyecek her türlü söz, ilişki ve eylemlere karşı hepimiz el ele gönül gönüle vermek zorunda olduğumuzu ifade ediyoruz."

Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık, dua etti.

Açıklamaya, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve vatandaşlar katıldı.

Dün, Irak plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda, araçta bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) hayatını kaybetmişti.





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