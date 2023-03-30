Mardin Valisi Demirtaş, Dargeçit’te iftarda vatandaşlarla bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş eşi Beyhan Demirtaş ile Dargeçit ilçesinde düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Dargeçit'teki bir düğün salonunda kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.



Vali Demirtaş, iftar programında yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.



Ramazanın bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk ve hüzünle karşılandığını dile getiren Demirtaş, "Rabb'im ramazan ayı vesilesiyle depremde kaybettiğimiz tüm kardeşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Ülkemizi ve milletimizi bir daha böylesi elim hadiselerle imtihan eylemesin." dedi.



Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Dargeçit Kaymakamı Emre Çifci, Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Vali yardımcıları, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.