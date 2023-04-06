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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dargeçit Belediyesinden evlere sıcak yemek hizmeti

AA

Dargeçit Belediyesinden evlere sıcak yemek hizmeti

MARDİN (AA) - Dargeçit Belediyesi ramazan dolayısıyla yalnız yaşayan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere yemek hizmeti sunuyor.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan ramazan ayının manevi iklimini ilçe olarak yaşamının kıvancını yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler vesilesi ile de vatandaşlarla bir arada olduklarını dile getiren Aksoy, "Bu programların başında da hane ziyaretlerimiz yer almakta. Yaptığımız ziyaretlerde ailelerimizle bir araya gelerek sohbet ediyoruz. İstek ve öneri ile olası sıkıntılarını konuşarak çözümü noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Ramazan boyunca evinde tek başına yaşayan ileri yaştaki vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ikramında bulunduklarını dile getiren Aksoy, ramazan boyunca vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamayı sürdüreceklerini kaydetti.


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