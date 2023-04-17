Mardin'de "3 bin gence istihdam" hedefiyle kurulacak 11 fabrikadan ilki faaliyete geçti

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR / OSMAN ÖKSÜZ​​​​​​​ - Tekstilde cazibe merkezi olması planlanan Mardin'e kazandırılacak 11 fabrikadan 5'inin yapımı tamamlandı, Derik ilçesinde kurulan fabrika faaliyete geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Çalışan ve Üreten Gençler" programı kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kentte 11 tekstil fabrikası kurulması için çalışma başlatıldı.

Kentte istihdamın artırılması, tekstil ve hazır giyim yatırımlarının geliştirilerek üretim kapasitelerinin yükseltilmesini amaçlayan program kapsamında planlanan 11 fabrikadan 5'inin yapımı tamamlandı.

Bu yatırımlardan Derik ilçesine kazandırılan, 130 gencin işe kavuştuğu tekstil fabrikasında üretim başladı.

Merkez Artuklu ilçesinde kurulumu biten 4 fabrikanın 2 hafta içinde üretime başlaması planlanıyor.

Dargeçit, Mazıdağı, Midyat, Savur, Ömerli ve Yeşilli ilçelerinde 5 fabrikanın inşası sürerken, Artuklu'da 10 bin metrekare alana kurulacak fabrikanın yapımına gelecek günlerde başlanacak.

​​​​​​​Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi ve Mardin Tekstil Sanayicileri Derneğince düzenlenen eğitimlere katılan gençler bu fabrikalarda istihdam edilecek.

- "Şehir dışına göçü durduracağız"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, Mardin'in önemli bir genç nüfusa sahip olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle kurulacak fabrikaların özellikle gençlere güzel imkanlar sağlayacağını belirtti.

Demirtaş, Derik ilçesinde faaliyete başlayan ve ilk etapta 130 gencin istihdam edildiği fabrikaya ilişkin, "Burası daha önce bir buğday pazarıydı. Burayı bir fabrikaya dönüştürdük." dedi.

Kentte kurulacak fabrikalardan 10'unun 3 bin metrekare, 1'inin ise 10 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu bildiren Demirtaş, bu 11 fabrikada 3 bin kişiyi istihdam etmeyi düşündüklerini kaydetti.

Demirtaş, "Bu istihdamın tamamı genç olacak. Bu kapsamda olumlu etkilenecek başka sektörler de olacak. Piyasada çok ciddi bir canlılık sağlayacak. Hem istihdama hem ihracata hem de ekonomiye ciddi katkısı olacak. Belki bir yıl içinde Mardin'imiz tekstil açısından bir cazibe merkezi olacak." diye konuştu.

Fabrikalara Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak finansman desteği sunduklarını dile getiren Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ilgili bakanlıklara destekleri için teşekkür etti.

Demirtaş, aldıkları eğitimle fabrikalarda işe başlayacak gençlerin meraklı, hızla işi öğrenme konusunda istekli olduklarını da bizzat işletme sahiplerinden duymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son bir yılda kent nüfusunda önemli bir artış yaşandığına işaret eden Demirtaş, "Bu fabrikaların tamamı faaliyete girdikten sonra birincisi şehir dışına göçü durduracağız, ikinci olarak da vatandaşların şehir dışından gelip bu fabrikalarda çalışacaklarını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İnsanın memleketinde çalışması çok güzel"

Derik'teki fabrikada istihdam edilen gençlerden 22 yaşındaki Emine Akar, daha önce tarlada çalıştığını, ilk kez tekstil atölyesinde çalışma fırsatı bulduğunu söyledi. Akar, "Tarla yerine bu kapalı alanda çalışmak daha güzel. Kazandığım maaşla ailemi geçindiriyorum. Burası benim için güzel oldu." dedi.

Emine Korkmaz da ailesiyle 11 yaşından beri mevsimlik işçi olarak her yıl İzmir'e gidip çalıştıklarını ifade ederek, ilçelerinde kurulan tekstil fabrikasına başvurduğunu, aldığı eğitimle de işe başladığını belirtti.

Korkmaz, "Mevsimlik işçi olarak gittiğimizde orada 6 ay yaşıyorduk. En zor yanı da güneş altında çalışmaktı. Tekstil bizim için avantaj oldu. En azından başka memlekete gitmedik, inşallah da gitmeyiz. Sonuna kadar burada devam edeceğiz. Buradakilerin yarısı mevsimlik tarım işçisiydi. İnsanın kendi memleketinde çalışması çok güzel." diye konuştu.

Mehmet Aziz Abukan da tekstil sektöründe işe başladığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, fabrikanın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ve dua ettiklerini kaydetti.​​​​​​​

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