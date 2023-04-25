Mardin Büyükşehir Belediyesinden arıcılara destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden arıcılara destek

AA

Mardin Büyükşehir Belediyesinden arıcılara destek

MARDİN (AA) - Mardin'de arıcılara arılı kovan, boş kovan ve arıcılık ekipmanları dağıtıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin yüzde 61, GAP İdaresi'nin yüzde 21 ve bal üreticilerinin ise yüzde 18 hibe destek verdiği "Mardin Kırsalda Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere sağlanan destekler törenle dağıtıldı.

Ömerli ve Yeşilli ilçelerinde düzenlenen programlarda 50 bal üreticisine 1000 arılı kovan, 500 boş kovan ve arıcılık ekipmanları dağıtıldı.

Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, bu yıl 12 bin kovanı 400 çiftçiye dağıtacaklarını belirtti.

Demirtaş, her çiftçiye 20 arılı, 10 da arısız kovan dağıtacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Daha önce süt sağım makinelerinin dağıtımını gerçekleştirdik. Yaklaşık 1000 çiftçimize 1000 sağım makinesi dağıtımı yaptık. Devlet olarak bugüne kadar çiftçilerimize yaklaşık 180 milyon lira kaynak aktardık. Bunun 80 milyon lirasını Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladık. Geri kalan destekte de Tarım Bakanlığı, GAP İdaresi, ilçe belediyelerimiz ve çiftçilerimizin ödediği paylar var. Onun için katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Üretime katkı sunmak, istihdamı artırmak ve göçü engellemek için projeler geliştirdik. Burada 3 amacımız var. Birincisi, insanlarımız doğdukları yerde doysunlar ve orada yaşasınlar istiyoruz. İkincisi, herkesin üretime katılmasını amaçlıyoruz. Üçüncüsü ise yeni istihdam alanları açmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve himayelerinde her hafta Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak bir projeye imza atıyoruz. Bunlar az şey değil. Bu projenin maliyeti yaklaşık 22 milyon lira. Çok ciddi bir kaynak. Onu da seve seve veriyoruz. İnanıyorum ki; Ömerli ve Yeşilli'deki kardeşlerim bu projenin kıymetini bilecek. Üretecekler, topluma katkıda bulunacaklar ve ürettiklerini de satacaklar, ailelerine katkıda bulunacaklar. Hayırlı uğurlu olsun."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere deneme sınavı
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere deneme ...
Şiddet gören kadının yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum
YEREL HABERLER Şiddet gören kadının yardım çığlığı: Ölmek ...
Kızılca kuyrukkakan, Mardin'de ilk kez objektife yakalandı
YEREL HABERLER Kızılca kuyrukkakan, Mardin'de ilk kez objektife ...
Mardin 1969 Spor'dan coşkulu şampiyonluk kutlaması
YEREL HABERLER Mardin 1969 Spor'dan coşkulu şampiyonluk kutlaması
Midyat´ı 3 günlük bayram tatilinde 30 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Midyat´ı 3 günlük bayram tatilinde 30 bin kişi ...
Midyat bayramda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı
YEREL HABERLER Midyat bayramda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı
Mardin'de restore edilen tarihi yapıda kadınlar için eğitimler düzenlenecek
YEREL HABERLER Mardin'de restore edilen tarihi yapıda kadınlar için ...
AK Parti Mardin İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER AK Parti Mardin İl Başkanlığınca bayramlaşma programı ...
Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 23 Nisan Ulusal ...
Zengin tarihi dokusuyla Mardin'de bayram tatili yoğunluğu
YEREL HABERLER Zengin tarihi dokusuyla Mardin'de bayram tatili ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.