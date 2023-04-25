Mardin Büyükşehir Belediyesinden arıcılara destek

MARDİN (AA) - Mardin'de arıcılara arılı kovan, boş kovan ve arıcılık ekipmanları dağıtıldı.



Mardin Büyükşehir Belediyesinin yüzde 61, GAP İdaresi'nin yüzde 21 ve bal üreticilerinin ise yüzde 18 hibe destek verdiği "Mardin Kırsalda Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere sağlanan destekler törenle dağıtıldı.



Ömerli ve Yeşilli ilçelerinde düzenlenen programlarda 50 bal üreticisine 1000 arılı kovan, 500 boş kovan ve arıcılık ekipmanları dağıtıldı.

Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, bu yıl 12 bin kovanı 400 çiftçiye dağıtacaklarını belirtti.

Demirtaş, her çiftçiye 20 arılı, 10 da arısız kovan dağıtacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Daha önce süt sağım makinelerinin dağıtımını gerçekleştirdik. Yaklaşık 1000 çiftçimize 1000 sağım makinesi dağıtımı yaptık. Devlet olarak bugüne kadar çiftçilerimize yaklaşık 180 milyon lira kaynak aktardık. Bunun 80 milyon lirasını Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladık. Geri kalan destekte de Tarım Bakanlığı, GAP İdaresi, ilçe belediyelerimiz ve çiftçilerimizin ödediği paylar var. Onun için katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Üretime katkı sunmak, istihdamı artırmak ve göçü engellemek için projeler geliştirdik. Burada 3 amacımız var. Birincisi, insanlarımız doğdukları yerde doysunlar ve orada yaşasınlar istiyoruz. İkincisi, herkesin üretime katılmasını amaçlıyoruz. Üçüncüsü ise yeni istihdam alanları açmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve himayelerinde her hafta Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak bir projeye imza atıyoruz. Bunlar az şey değil. Bu projenin maliyeti yaklaşık 22 milyon lira. Çok ciddi bir kaynak. Onu da seve seve veriyoruz. İnanıyorum ki; Ömerli ve Yeşilli'deki kardeşlerim bu projenin kıymetini bilecek. Üretecekler, topluma katkıda bulunacaklar ve ürettiklerini de satacaklar, ailelerine katkıda bulunacaklar. Hayırlı uğurlu olsun."





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