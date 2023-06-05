Mardin'de yol çalışmaları başlatıldı

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol çalışmalarına başladı.
Yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, hava şartlarının yol çalışmalarına elverişli olmasıyla sıcak asfalt, yol genişletme, onarım, bakım, stabilize ve sathi kaplama çalışmaları yürütüyor.
Bu kapsamda, Kızıltepe ilçesi Sancarlı- Uluköy mahalleleri arası 1. kat sathi kaplama çalışmaları tamamlandı, Cezaevi Caddesi sıcak asfalt serimi devam ediyor.
Ömerli ilçesi Kocasırt Mahallesi 1. kat asfalt sathi kaplama işlemi tamamlandı.