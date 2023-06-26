MARDİN (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçisi, emekçisi, işvereniyle, yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, çocuğuyla istikbalimizi daha güzel günlere, bayrağımızı daha yükseğe birlikte taşıyacağız" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Işıkhan, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.

Burada Vali Mahmut Demirtaş ile makamında görüşen Işıkhan, çakışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Işıkhan ziyaretin ardından, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yakın ilgi ve sıcak bir şekilde karşılandığını belirterek, "Bana, baba ocağıma, evime geldiğimi hissettirdiğiniz için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bakanlık görevimde ilk il ziyaretlerimden birini memleketim olan Mardin'e gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyim" diye konuştu.

Her zaman bu toprakların evladı olmaktan gurur duyduğunu, ata topraklarını terk ve ihmal etmediklerini dile getiren Işıkhan, şöyle dedi:

"Şehrimiz, insanlık tarihi kadar eski bir coğrafyanın merkezinde yer alıyor. Mardin ülkemizin en özel illerinden birisidir. Mardin, birçok medeniyete, birçok inanca ev sahipliği yapmış, onları bağrına basmış toprakların adıdır. Mardin kadim bir şehirdir. Buradaki çok kültürlü doku, milli birliğimizin ne kadar güçlü bir temele sahip olduğunu çok açık şekilde ortaya koyuyor. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Mardin kardeşliğin şehridir, Mardin farklılıkların zenginliğe dönüştüğü yerdir."

- "Mardin, bilimin ve irfanın merkezidir"

"Memleketimizi dünyada gururla temsil eden Mardinli hemşehrimiz Prof. Dr. Aziz Sancar gibi birçok yetişmiş insanımız vardır." diyen Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu yönüyle Mardin, bilimin ve irfanın merkezidir. Mardin milletimize hizmet sevdamızda her zaman yanımızda yer aldı, özünü, aslını, kimliğini hiçbir zaman unutmadı. Biz de devlet olarak ülkemizin her bir ilini büyütürken şehrimize olan vefa borcumuzu da unutmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek ve ülkemizi hak ettiği konuma ulaştırmak için yine hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Bugüne kadar çalışmaları tamamen hak temelli ve insan odaklı bir bakış açısıyla yürütüp, bütün vatandaşların refahı ve huzuru için politikaları en etkili şekilde hayata geçirdiklerini dile getiren Bakan Işıktan, şöyle devam etti:

"Hem çalışanlarımızı koruyacak iyileştirmeler yaptık hem de çalışma hayatımızın temel birçok sorununu çözdük. Çalışma barışını, yatırım, üretim, istihdam hedeflerimiz çerçevesinde sağlamanın gayreti içerisinde olduk. Geçtiğimiz hafta yeni asgari ücret miktarımızı açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun uzlaşmasıyla yeni ücreti yüzde 34 artış ile net 11 bin 402 liraya çıkardık. 2022 yılı ikinci yarısına göre yüzde 107 oranında artış gerçekleştirmiş olduk. 2002'den 2023'e, nominal olarak 61 kat, reel olarak ise yaklaşık yüzde 312 artış sağlamış olduk. 400 TL olan asgari ücret desteğimizi önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bir kez de buradan tüm milletimize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Enflasyon oranının oldukça üzerinde bir refah payıyla, emeği, enflasyona ezdirmeme kararlılığımızı bir kez daha göstermiş olduk."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şartlar ne olursa olsun, sosyal devlet anlayışına yakışır bir duruşla her zaman milletin yanında olduklarını söyledi.

Sosyal politikalarla asgari ücretli çalışanlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Işıkhan, şöyle devam etti:



"Bu anlayışla bütün illerimizi, her alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla güçlendirdik, güçlendirmeye de devam ediyoruz. Özellikle sosyal güvenlik en önemli meselemizdi. Sosyal güvenlik sistemimizi iyileştirerek yapısal bir reformla tek şemsiye altında nüfusumuzun yüzde 99'unu kapsayacak bir hale getirdik. Hükümetimizin millete hizmet anlayışıyla tüm illerimizde olduğu gibi Mardin’de de çok önemli, sosyal ve ekonomik reformlar gerçekleştirdik. Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi en iyi Mardin bilir. Bu değişimin en yakın şahitleri sizlersiniz. Mardin'in son 21 yılda geçirdiği değişim ve dönüşüm bunun en net göstergesidir."

- "Mardin'de de petrol arama çalışmaları hızlanmış durumda"

Mardin'de doğal gaz altyapısının Ömerli, Dargeçit, Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerini kapsayacak şekilde gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği halihazırdaki petrol arama çalışmalarımız Mardin'de de hızlanmış durumda. Hükümetimizin göreve geldiği 2002'den bugüne kadar ilimize gerçekleştirilen yatırım miktarı 96 milyar lirayı aşmış durumda. Bu miktarın yaklaşık 4 milyar lirası çalışma hayatına yönelik Bakanlığımız eliyle yaptığımız yatırımlardır. Sosyal devlet güçlü millet anlayışıyla, şehrimizin aktif sigortalı sayısını 46 binden, yaklaşık 190 bine çıkararak 20 yılda yüzde 305 artış gerçekleştirdik. Sadece geçtiğimiz yıl 5 bin 585 kişiyi işe yerleştirdik. Mardinli kardeşlerimizin çalışma hayatı ve istihdamda nitelik kazanarak daha kolay yer edinebilmesi için düzenlediğimiz Aktif İşgücü Programlarından, 2002’den bugüne 42 bini aşkın vatandaşımız yararlandı. İlimizde 2002 yılından bugüne kadar yaklaşık 9 bini aşkın işyerine, 3,2 milyar TL'yi aşkın istihdam teşvik ödemesi yaptık."

Bakan Işıkhan, bu noktaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, kararlı adımları ve gelecek vizyonu sayesinde ulaşıldığını ifade etti.



Hiç kuşkusuz bugünkü Türkiye'nin harcında hükümetin 21 yıllık alın teri ve emeğinin olduğunu dile getiren Işıkhan, "Bunda milletimizin desteği, dünyada yüreği bizlerle atan milyonlarca insanın duaları var. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamak için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli, şehir şehir, ilçe ilçe büyümeliyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda bölgemizin bütün sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz." dedi.

"İnşallah Mardin başta olmak üzere tüm illerimizi, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize zarar veren ne kadar terör örgütü varsa hepsinden bir bir temizleyeceğiz." ifadesini kullanan Bakan Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Vatandaşlarımızın huzuruna, istikbaline göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz. Bayrağımıza, vatanımıza ve kardeşliğimize zarar veren herkesle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizi bugünlere getiren, kardeşliğimiz ve birliğimizin gücüdür. Ayrıca yapacağımız çeşitli ziyaret ve istişarelerle ilimizin ihtiyaçları ve talepleri hakkında bilgiler alacağız, çözümler üzerinde konuşacağız. Amacımız, Mardin için daha fazla hizmet, daha fazla yatırım. Her ne kadar görev değişimi olsa da devlette süreklilik esastır. Bugüne kadar hizmetlerde bulunmuş tüm bakanlarımızın emeklerinin üzerine yenilerini ekleyerek devraldığımız bayrağı çok daha yukarılara taşımak için çaba göstereceğiz. Sosyal refaha ve sosyal huzura katkı sağlayacak her işte biz Mardin’in yanında olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte kazanmak, sosyal ve ekonomik kalkınmamızın nimetlerinden hep birlikte istifade etmek istiyoruz. İşçisi, emekçisi, işvereniyle, yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, çocuğuyla istikbalimizi daha güzel günlere, bayrağımızı daha yükseğe birlikte taşıyacağız."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.