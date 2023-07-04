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Mardin'de Pleistosen ve Erken Holosen döneme ilişkin arkeolojik yüzey araştırması başlatıldı

AA

Mardin'de Pleistosen ve Erken Holosen döneme ilişkin arkeolojik yüzey araştırması başlatıldı

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesince (MAÜ) kentin 4 ilçesinde Pleistosen ve Erken Holosen döneme ilişkin arkeolojik yüzey araştırması yapılıyor.

MAÜ'den yapılan açıklamaya göre, MAÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergül Kodaş, Arkeoloji Bölümü'nde araştırma görevlisi Bahattin İpek ve Antropoloji Bölümü'nde araştırma görevlisi Çağdaş Erdem tarafından bir ekip oluşturuldu.

Ekip; Artuklu, Kızıltepe, Yeşilli ve Nusaybin ilçelerinde Pleistosen ve Erken Holosen döneme yönelik arkeolojik yüzey araştırması gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kodaş, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Kuzey Mezopotamya'nın en önemli parçası olduğunu ve bu bölgenin Yakın Doğu Neolitikleşme süreci üzerine yapılan çalışmalar için de ayrı bir önem teşkil ettiğini belirtti.

Genel olarak kireç taşı olan bölgede çok sayıda da mağara tespit edildiğini, söz konusu mağaralarda Paleolitik Çağ'a tarihlenen çok sayıda buluntu tespit edildiğini ifade eden Kodaş, şunları kaydetti:

"Bu veriler bölgede insan yaşamının yüz binlerce yıl eskiye gittiğine işaret etmektedir. Tarih Öncesi Dönem olarak isimlendirilen bu döneme ait yerleşimlere bakıldığında Mardin'de yer yer 1200 metre yükseklikte olan dağ sıraları ile ortalama 500 metre yükseklikte olan ova arasında kalan ve ortalama 500-700 metre arasında olan dağ eteklerindeki tepeler üzerinde daha yoğun bir yerleşim olduğu görülmektedir. Bazı alanlarda aralarında 300-400 metre gibi kısa mesafeler bulunan ve Neolitik Çağ’a tarihlenen çok sayıda yerleşim tespit edilmiştir. 'Kün Aftare', 'Dokane' veya 'Şika Rıka' gibi bazı mevkilerde tespit edilen yerleşim yerleri, Neolitik Çağ’ın erken evrelerinde ve büyük ihtimalle Epi-Paleolitik Dönem'den itibaren çok sık yer değiştiren, belki göreceli olarak bazıları yarı göçebe olan, bir yerleşik yaşama geçiş sürecinin de yaşanmış olacağını düşündürüyor."




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