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        Mardin'de yaz spor okulu öğrencilerine malzeme dağıtımı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 14:53
        Mardin'de yaz spor okulu öğrencilerine malzeme dağıtımı yapıldı

        MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülen Yaz Spor Okulu Projesi kapsamında çocuk ve gençlere malzeme desteği sunuldu.

        Çocuk ve gençlerin serbest zamanlarını sporla geçirmeleri, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek amacıyla Mardin Büyükşehir Belediyesince Artuklu, Nusaybin, Midyat, Dargeçit, Ömerli, Savur, Yeşilli, Derik, Mazıdağı ilçelerinde 6 branşta yaz spor okulları projesi hayata geçirildi.

        Toplam 12 bin çocuk ve gencin katıldığı ücretsiz kurslar için servis hizmeti, malzeme ve ekipman desteği de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

        Artuklu Spor Salonunda kursa katılan öğrencilerle bir araya gelen Vali Mahmut Demirtaş, onlara spor malzemesi desteği sundu.

        Çocuk ve gençleri her zaman desteklediklerini belirten Demirtaş, onlar için göreve başladıkları günden bu yana birçok proje hayata geçirdiklerini söyledi.

        Demirtaş, bunlardan birinin de yaz spor okulları projesi olduğunu ifade ederek, proje ile binlerce çocuğumuza ulaştıklarını aktardı.

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