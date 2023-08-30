Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
Midyat ilçesinde, 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.
MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde, 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yılı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.
Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Midyat Kaymakam Vekili Dargeçit Kaymakamı Emre Çifci, Garnizon Komutan Albay İsmail Cenkeri Ersöz, Belediye Başkan Vekili Mehmet Sait Baş Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Meral, kurum amirleri, şehit aileleri ile gaziler katıldı.