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        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç, Nusaybin ve Derik ilçelerini ziyaret etti

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Nusaybin ve Derik ilçelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:00
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        AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç, Nusaybin ve Derik ilçelerini ziyaret etti
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        Milletvekili Kılıç, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nı ziyaret ettikten sonra Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde devam eden parke taşı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        8 Mart Mahallesi'nde belediye tarafından 10 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen park ve mesire alanında da incelemelerde bulunan Kılıç, ilçeye her gelişinde yaşanan değişim ve gelişmeyi gördüklerini söyledi.

        İlçenin sadece alt ve üst yapı çalışmaları ile değil birçok alanda modernleştiğini aktaran Kılıç, vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını kaydetti.

        Daha sonra Derik ilçesine geçen Kılıç, bazı ziyaret ve toplantılar gerçekleştirdi.

        AK Parti İlçe Başkanlığında partilerle bir araya gelen Kılıç, Derik Kaymakamı Evren Çakır'ı ziyaret etti, yapımı devam eden çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

        Ziyaretleri kapsamında mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Kılıç, "İnşallah ilçemizin her bir mahallesinin sorununu çözmek için elimizden geleni yapacağız. Duyarlılıklarından dolayı muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti olarak bizler her zaman vatandaşımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu

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