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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun Mazıdağı, ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:41
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mazıdağı ilçesini ziyaret etti
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        İlçeye geçen Vali Akkoyun Mazıdağı Kaymakamlığını ziyaret etti. Burada Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Görmüş ile kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri tarafından karşılanan Akkoyun, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Vali Akkoyun daha sonra, yapımı süren, tamamlandığında vatandaşların daha hijyenik ortamda alışveriş yapmasına imkan sağlayacak olan kapalı semt pazarında, sporu yaşam tarzı haline getirmek için çalışmaları hızla devam eden kapalı spor salonunda ve istihdama katkı sağlayacak tekstil atölyesinde incelemelerde bulundu, çalışmalarda gelinen aşama ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesislerini de ziyaret eden Akkoyun, ardından esnaf ve vatandaşlarla görüştü, talepleri dinledi.

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