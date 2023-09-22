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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin'de ziyaretlerde bulundu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:03
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Mardin'de ziyaretlerde bulundu
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Işıkhan, beraberinde AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın ve AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ile AK Parti Mazıdağı İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Mehmet Denli ve partililerle görüştü.

        Daha sonra Derik ilçesine geçen Işıkhan, ilçe girişinde kendisini karşılayan çocuklarla görüştü, onlara çanta ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

        AK Parti Derik İlçe Başkanı Süleyman Karahan ve partililerle görüşen Işıkhan, esnafı ziyaret etti, cuma namazını Tacarlar Camisi'nde kıldı.

        Kızıltepe ilçesinde de kırsal Eymirli Mahallesi'nde Kılıç ailesine taziyede bulunan Işıkhan, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin ve partilileri ziyaret etti.

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