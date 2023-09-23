Bakan Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ve Ömerli ilçelerini ziyaret etti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'in Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente bulunan Bakan Işıkhan, beraberinde AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ile Yeşilli ilçesine geldi.

İlçe girişinde karşılanan Işıkhan, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'i makamında ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçerek, İlçe Başkanı İsmail Bayhoca ve partililerle görüştü.

Ömerli ilçesine geçen Işıkhan, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ'a makamında ziyarette bulundu.

Ömerli Spor Kompleksi'nde de düzenlenen programa katılan Işıkhan, çocuklara içinde kırtasiye malzemeleri bulunan çanta hediye etti, çocukların ricası üzerine onlarla basket atışları yaptı.