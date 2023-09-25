Savur Kaymakamı Çevik, Dereiçi köyünü ziyaret etti Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik, Dereiçi köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik, Dereiçi köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Çevik, Mor Dimet Manastırında düzenlenen yemekte, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, protokol üyeleri ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarla buluştu.

Burada konuşan Çevik, farklı dinlere mensup vatandaşların bir arada yaşadığı köyün turizmde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Savur Belediyesince başlatılan "Dereiçi Turizme Kazandırılıyor Projesi" ile ilgili bilgi veren Çevik, köyün sahip olduğu turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için yapılması gereken çalışmalarla ilgili vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

Köyde yaşayan vatandaşlar hem ziyaretleri hem de yürüttükleri çalışmalardan dolayı Kaymakam Çevik'e teşekkür etti.