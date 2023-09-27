Dargeçit'in yeni yerleşim alanlarında içme suyu çalışmaları tamamladı
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Dargeçit ilçesinde yeni yerleşim alanlarının içme suyu çalışmalarını tamamladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Dargeçit ilçesinde yeni yerleşim alanlarının içme suyu çalışmalarını tamamladı.
MARSU Genel Müdürlüğü, kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallere kesintisiz içme suyu temin etmek amacıyla çalışmalarına hızla devam ediyor.
Bu kapsamda Dargeçit ilçesinde içme suyu hattının bulunmadığı yeni yerleşim yerlerinin su ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
Çalışmalar kapsamında Bahçebaşı Mahallesi Papatya, Cennet ve 171. Sokak'ta 90 milimetre çapında boruların kullanıldığı, 300 metre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi.