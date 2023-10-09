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        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:09 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:09
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        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

        Kabala Mahallesi mevkisinde silahlı saldırıya uğrayan F.D. (57) ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Saldırının failinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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