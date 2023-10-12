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        Mardin'de iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Ömerli ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:28 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:28
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        Mardin'de iş makinesiyle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Ömerli ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kırsal Taşgedik Mahallesi'nde, plaka ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ve iş makinesi çarpıştı.

        Kazada, otomobilde bulunan Ş.Y, H.E, N.T. ve Z.E. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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