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        Mardin'de inşaattaki çökme sonucu 4 işçi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 4 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:56 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:56
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        Mardin'de inşaattaki çökme sonucu 4 işçi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 4 işçi yaralandı.

        İlçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi Eski Hastane Caddesi'nde yapımı süren kütüphane inşaatında beton dökme sırasında birinci katın bir kısmında çökme meydana geldi.

        Bu sırada inşaatta çalışan A.T, M.F, A.A. ve A.H. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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