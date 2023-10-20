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        Mardin'de uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 22:05 Güncelleme: 20.10.2023 - 22:09
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli yakalandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri "dur" ihtarına uymayan bir aracı takibe aldı.

        Takip sırasında araçtan siyah poşet atıldığını gören ekipler, bir süre sonra aracı durdu.

        Poşette yapılan incelemede 250 gram esrar ele geçiren ekipler, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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