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        Mardin'de traktöre tutunarak ilerleyen bisikletli çocuk düşerek hayatını kaybetti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde traktöre tutunarak bisikletiyle trafikte seyreden çocuk düşerek yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 18:32 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:32
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        Mardin'de traktöre tutunarak ilerleyen bisikletli çocuk düşerek hayatını kaybetti
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde traktöre tutunarak bisikletiyle trafikte seyreden çocuk düşerek yaşamını yitirdi.

        Akziyaret Mahallesi mevkisinde kimliği henüz öğrenilemeyen 13 yaşındaki çocuk, bisikletiyle traktöre tutunarak ilerlerken dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çocuğun cesedi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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