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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 19:02 Güncelleme: 04.11.2023 - 19:02
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait evlerdeki aramada, bir miktar metamfetamin ve eroin, 24 uyuşturucu hap, 2 tabanca, 29 fişek ile dijital hassas terazi ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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