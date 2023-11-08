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        Ömerli İkipınar Mahallesi'nin su sorunu çözüldü

        Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ömerli ilçesinin kırsal İkipınar Mahallesi'nde yeni açılan sondaj sayesinde su sorununu çözüme kavuşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:46
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        Ömerli İkipınar Mahallesi'nin su sorunu çözüldü
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        Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Ömerli ilçesinin kırsal İkipınar Mahallesi'nde yeni açılan sondaj sayesinde su sorununu çözüme kavuşturdu.

        Kent genelinde kaliteli içme suyu temini sağlamak için yatırımlarını hız kesmeden devam ettiren Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kırsalda içme suyu problemlerini çözüme kavuşturuyor.

        Bu kapsamda kuraklık nedeniyle Ömerli ilçesinin kırsal İkipınar Mahallesi'nde kuruyan sondaj kuyusunun ardından başlayan su sorununa kalıcı çözüm sunmak amacıyla çalışma başlatıldı.

        Yürütülen çalışma ile mahalleye yeni kuyu açılırken 1500 metre uzunluğunda ve 63 milimetre çapında içme suyu şebeke hattı döşemesi yapıldı.

        Kısa sürede terfi hattı çalışmaları tamamlanmasının ardından mahalleye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu verilmeye başlandı.

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