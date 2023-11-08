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        Mardin'de bir genç bisikletle çarptığı otomobilin camından içeri girip yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kullandığı bisikletle çarptığı otomobilin camından içeri girerek yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 17:53 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:02
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        Mardin'de bir genç bisikletle çarptığı otomobilin camından içeri girip yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kullandığı bisikletle çarptığı otomobilin camından içeri girerek yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

        Tepebaşı Mahallesi 651. Sokak'ta bisiklet sürücüsü M.G (25), 01 AKD 397 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle vücudunun büyük bölümü otomobilin arka camından içeri giren bisiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı bisiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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