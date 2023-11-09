Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan "10 Kasım" mesajı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Akkoyun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen milletinden aldığı güçle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik ettiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda ilerlediklerini ifade eden Akkoyun, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak için kadim birikimimiz ve şanlı tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla bugüne kadar var gücümüzle çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Ebediyete irtihalinin 85'inci yılında İstiklal mücadelemizin başkumandanı, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile cennet vatanımız ve ay yıldızlı bayrağımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle, hürmetle ve şükranla yad ediyorum."