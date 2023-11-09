Mardin'de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti verecek aşevi açıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilen proje kapsamında kurulan aşevi hizmete girdi.

İstasyon Mahallesi'nde bulunan belediye hizmet alanında 373 metrekarelik alanda yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde uzmanlar kontrolünde hazırlanan yemekler, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri tarafından yaşlı ve engellilerin evlerine ulaştırılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, AA muhabirine, aşevini Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla hızlı bir şekilde tamamlayarak faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Kasım ayı itibarıyla her gün sıcak yemek pişirilmeye başlandığını kaydeden Eroğlu, aşevinde 10 bin kişilik yemek üretme kapasitesinin bulunduğunu belirtti.

İlk etapta 500 kişilik yemek üretmeye başladıklarını ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"İhtiyaç sahiplerinin evlerine yemekleri ulaştırıyoruz. Diğer ilçe vakıflarından gelen taleplere göre de kapasitemizi artırıp 10 bin kişilik yemek üretmeyi planlıyoruz. Özellikle kış aylarında vatandaşlarımızın bize ulaşması daha zor olacaktı. Vatandaşlarımızı yormamak için yemekleri evlerine ulaştırıyoruz. Haftanın 7 günü birer öğün olmak üzere vatandaşlarımıza yemek hizmetine devam edeceğiz."