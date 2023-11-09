Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti verecek aşevi açıldı

        Mardin Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilen proje kapsamında kurulan aşevi hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:29 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti verecek aşevi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ihtiyacının karşılanması için hayata geçirilen proje kapsamında kurulan aşevi hizmete girdi.

        İstasyon Mahallesi'nde bulunan belediye hizmet alanında 373 metrekarelik alanda yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde uzmanlar kontrolünde hazırlanan yemekler, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri tarafından yaşlı ve engellilerin evlerine ulaştırılmaya başlandı.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, AA muhabirine, aşevini Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla hızlı bir şekilde tamamlayarak faaliyete geçirdiklerini söyledi.

        Kasım ayı itibarıyla her gün sıcak yemek pişirilmeye başlandığını kaydeden Eroğlu, aşevinde 10 bin kişilik yemek üretme kapasitesinin bulunduğunu belirtti.

        İlk etapta 500 kişilik yemek üretmeye başladıklarını ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

        "İhtiyaç sahiplerinin evlerine yemekleri ulaştırıyoruz. Diğer ilçe vakıflarından gelen taleplere göre de kapasitemizi artırıp 10 bin kişilik yemek üretmeyi planlıyoruz. Özellikle kış aylarında vatandaşlarımızın bize ulaşması daha zor olacaktı. Vatandaşlarımızı yormamak için yemekleri evlerine ulaştırıyoruz. Haftanın 7 günü birer öğün olmak üzere vatandaşlarımıza yemek hizmetine devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Yeni doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Bir "kör nokta" faciası daha!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Montella'dan Milli Takım itirafı!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        Park halindeyken hareket eden TIR eve girdi!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Tacizcisinin cezası belli oldu
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Dolmuş şoföründen yolcuya korkunç şiddet!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek

        Benzer Haberler

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan "10 Kasım" mesajı
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan "10 Kasım" mesajı
        Mardin'deki cinayette şüpheliler serbest bırakıldı
        Mardin'deki cinayette şüpheliler serbest bırakıldı
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapımı süren Kur'an kurslarına finansman d...
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapımı süren Kur'an kurslarına finansman d...
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 382 kişi yakalandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 382 kişi yakalandı
        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzü...
        İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzü...
        Mardin´de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Mardin´de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı