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        Şehit Kaymakam Safitürk görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde anıldı

        Mardin'in Derik ilçesinde 7 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için görev yaptığı ilçede anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:08
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        Şehit Kaymakam Safitürk görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde anıldı
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        Mardin'in Derik ilçesinde 7 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için görev yaptığı ilçede anma programı düzenlendi.

        Derik Kaymakamlığına 2015'te atanan, İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen, teröristlerce makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesiyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit olan Safitürk için Derik Kaymakamlığı ve Belediyesi Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleştirdi.

        Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

        Şehidin hayatının anlatıldığı ve Derik zeytinini dünyaya tanıtma hayaline ilişkin Anadolu Ajansına

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